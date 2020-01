Natação brasileira na China com oito medalhas

A natação brasileira encerrou a participação na etapa da China da Champions Series com oito medalhas. Três foram de ouro, com João Gomes Júnior nos 50m peito em Pequim e Nicholas Santos nos 50m borboleta em Shenzhen e em Pequim. Outras duas foram de prata, ambas com João Gomes Júnior (revezamento 4x100m medley misto em Pequim e 50m em Shenzhen). Houve ainda os bronzes de Marcelo Chierighini (100m), e Nicholas Santos e Felipe Lima (4×100 medley misto em Shenzhen) – Felipe Lima foi terceiro nessa prova também em Pequim.

