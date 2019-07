Não me perturbe

O Brasil dá mais um passo para tentar aliviar um pouco o incômodo das ligações de telemarketing. O consumidor já pode agora pedir o bloqueio do contato de operadoras de telefone. O nome do site é sugestivo, naomeperturbe.com.br, e denota exatamente o problema que virou esse serviço no País.

Boa parte já nem atende mais telefone com DDD de fora porque já sabe (ou deduz) que é alguém lhe oferecendo alguma coisa da qual não faz questão nenhuma de comprar.

Para fazer o cadastro basta um minuto. Para isso é preciso ter acesso à internet, ir ao site, selecionar o link “cadastro” e depois “solicitar bloqueio”. Nesse caso, deve fazer um cadastro pessoal, e então efetivar o bloqueio. No fim, uma mensagem: o bloqueio pode levar até 30 dias.

Em poucas horas de funcionamento, 250 mil solicitações já haviam sido feitas. O site chegou a se congestionar tamanha a sanha das pessoas em se livrar das ligações.

Bom, mas é preciso avançar. Aposentados são assediados diariamente por agências credenciadas oferecendo algum tipo de crédito, financiamento, cartão, ou outro serviço que vai custar caro.

E quando alguém se dispõe a ouvir a proposta e (pior!) a aceita, dificilmente se livra do abacaxi. Para ser atendido pelo telemarketing dessa mesma empresa é preciso ter tempo, paciência e insistência. Não raro, o caso vai parar no Procon (ou até na Justiça) porque não consegue cancelar algo que nunca quis e que lhe custa caro.

Imagine quantas pessoas não “deixam pra lá” porque simplesmente não conseguem ser atendidas?

A regra deveria ser outra. O consumidor é quem deve dizer se está disposto a receber ligações de telemarketing, e não implorar para que parem de lhe perturbar.