Muggiati vence sua 1ª prova após o Brasileiro

O paranaense José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, mantém a boa fase e venceu sua primeira prova após o Campeonato Brasileiro de Kart. O campeão brasileiro da categoria Graduados ganhou a terceira etapa da Copa SPR, disputada sábado no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.

Muggiati fez a pole position, mas, em função de ter trocado o motor que quebrou no último treino antes da tomada de tempo, perdeu cinco posições no grid e largou em sexto.

Logo na largada, assumiu a terceira colocação e no finalzinho da primeira bateria conseguiu a segunda colocação. Na segunda bateria largou em segundo, mas seu kart não teve bom rendimento e caiu para quarto. Depois de uma prova de recuperação, novamente terminou em segundo.

Na soma de pontos das duas baterias, conquistou a vitória. “Foi uma prova boa porque tivemos vivemos várias situações. Vencemos no início da preparação para a Copa Brasil. Estou vivendo um bom momento e isso devo a Deus e à minha equipe, que tem realizado um excelente trabalho”, frisa Muggiati, que no próximo fim de semana disputa a etapa final do Campeonato Sul-Brasileiro, em Londrina, no norte do Paraná.