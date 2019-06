MPF pede aumento da pena de Lula no caso do sítio de Atibaia

Porto Alegre – Um dia depois de ver um duplo pedido de liberdade negado na Justiça, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu, ontem, outro duro golpe em sua expectativa de sair da prisão o quanto antes. Em parecer enviado nessa quarta-feira ao TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), o Ministério Público Federal pede o aumento da pena do petista no processo do sítio de Atibaia. Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão.

A defesa do ex-presidente já havia recorrido da sentença original, proferida pela da 13ª Vara Federal de Curitiba, pedindo anulação da decisão. Entre as alegações, os advogados afirmam que houve cerceamento de defesa, parcialidade do então juiz Sergio Moro e que a denúncia seria inepta, além de o processo conter inconstitucionalidades.

Para o Ministério Público Federal, no parecer protocolado ontem, a argumentação dos advogados é uma “teoria conspiratória para a demonstração da inocência” de Lula.