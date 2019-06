MP investigará falta de transparência sobre salários nas estatais do Paraná

Curitiba – Em resposta ao Pedido de Providências protocolado pelo deputado estadual Requião Filho (MDB), o Ministério Público do Paraná confirmou esta semana que vai investigar a falta de transparência na divulgação dos pagamentos feitos aos servidores nas estatais paranaenses.

O documento assinado pela Promotora de Justiça Danielle Gonçalves Thomé informa que será feita apuração de eventual descumprimento das Leis de Acesso à Informação e da Transparência, a respeito da falta divulgação dos salários e provimentos dos funcionários da UEGA Usina Elétrica a Gás de Araucária, da Copel e da Cohapar, tanto concursados como comissionados.

Em março, o deputado já havia questionado formalmente, via Lei de Acesso à Informação, a Copel e suas subsidiárias, a Cohapar, a Sanepar, a Compagás e também os conselhos dessas estatais. Nem todas foram respondidas e houve até quem informasse que não poderia divulgar os salários pagos nem dar detalhes sobre o quadro de funcionários.

“O governo do Paraná descumpre a Lei da Transparência e a Lei das Estatais. Eles foram eleitos com o discurso de um novo modelo de gestão mais transparente, dentro de uma ideia de compliance, que não está sendo cumprido. Tudo muito bonito no discurso, mas na prática é outra história. A transparência é a arma contra a corrupção. E quando diz respeito aos gastos públicos, isso deve ser atendido por todos os integrantes da administração estadual, seja ela direta ou indireta”, criticou Requião Filho.