MP investiga suspeita de esquema milionário de fraude no Paraná

Reportagem: Juliet Manfrin

Toledo – O Ministério Público de Toledo instaurou inquérito civil para investigar a suspeita de uma série de irregularidades em um processo licitatório realizado em 2018 que parece ser a ponta de iceberg de um esquema milionário de corrupção que se estende por todo o Paraná.

O documento investiga o suposto direcionamento licitatório para aquisição de equipamentos para a usina de reciclagem no aterro sanitário do Município de Toledo. Parte dos recursos seria oriunda da Itaipu Binacional.

Na denúncia, com colaboração do vereador Ademar Dorfschmidt, consta a “escolha dos equipamentos junto à Itaipu Binacional direcionada à empresa Amazonya [com sede em Cascavel], uma vez que a Itaipu pegou ‘carona’ com o Instituto das Águas, que licitou equipamentos na ordem de aproximadamente R$ 40 milhões [para 115 municípios do Estado], sendo que esse processo já está sendo investigado pelo Ministério Público”.

Outra suspeita

O mesmo inquérito vai apurar ainda se o incêndio registrado na central de triagem de reciclados em Toledo no ano passado foi proposital para que houvesse a substituição de bens adquiridos anteriormente pelo Município com possível “omissão do prefeito [Lúcio De Marchi] na apuração dos fatos”.

Investigação

O inquérito investiga indícios de favorecimento, direcionamento, superfaturamento, fraude de licitação, formação de cartel entre outras irregularidades. “Participou da licitação uma mecânica de automóveis [que não teria como fornecer os equipamentos exigidos], outra que vende materiais de limpeza em Vitória, no Espírito Santo, enquanto identificamos que pelo menos 50 empresas poderiam estar aptas ao processo se não tivesse sido direcionado”, observa o vereador.

Vale destacar que quem venceu o processo não foi a empresa com suspeita de direcionamento, mas que, diante de outra que seria a fornecedora, a denúncia reforça que o edital foi modificado visando à rescisão do novo contrato, o que de fato foi feito.

“De um lado da rua tem a Amazonya, do outro a Acaray, uma ligada à outra, mas essa segunda não tem equipamentos para fornecer porque é uma mecânica de automóveis”, observa o vereador.

Ontem (16) o vereador Ademar pediu a abertura de uma CPI na Câmara Municipal de Toledo para apurar os fatos e pediu o afastamento imediato do secretário Neudi Mosconi para que “não interfira nas investigações”.

Os dois pedidos devem ser ainda deliberados pelos demais vereadores e seguir os trâmites normais.

O que dizem os citados

Os proprietários da Amazonya Equipamentos Eirelly, da Colect Vitória e da Acaray Mangueiras e Direções Hidráulicas não foram localizados pela reportagem para falar do assunto. Nenhuma delas retornou o contato feito pela reportagem nas respectivas empresas até o fechamento desta edição.

Já o secretário Neudi Mosconi disse não ter conhecimento da denúncia, mas garantiu que não há irregularidades e que a empresa que foi desclassificada não atendeu aos pedidos do edital. Ele negou qualquer tipo de direcionamento.

A Itaipu Binacional foi procurada, mas, como o assunto veio a público já no fim da tarde, a manifestação é esperada para esta terça-feira.

Leia o inquérito na íntegra.