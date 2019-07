Movie Cars terá carro em homenagem a Foz do Iguaçu

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD) conheceu as atrações do Movie Cars Entertainment, parque temático que une emoção do cinema e paixão por carros. Em seu gabinete, o gestor recebeu, na manhã desta terça-feira (2), o empresário Jin Petrycoski e a equipe de gerência do novo empreendimento, a ser inaugurado no município no mês de novembro.

Em primeira mão, o prefeito soube que Foz do Iguaçu será homenageada com um automóvel que remete à história do município. Em seu hall de entrada, o Movie Cars manterá em exposição um Ford T, ano 1919, reprodução do veículo oficial usado pela comitiva presidencial na inauguração da Ponte Internacional da Fraternidade, construída pelo Brasil e Argentina.

Durante a reunião, foram apresentados ao prefeito todos os detalhes do investimento – de R$ 50 milhões – realizado pelo empresário Cláudio Petrycoski, de Pato Branco (PR). Chico Brasileiro conheceu o funcionamento do parque temático, assim como seus impactos positivos no turismo iguaçuense, na geração de empregos e na economia. O gestor afirmou que a prefeitura irá contribuir com a divulgação do atrativo.

“O Movie Cars representa um atrativo de qualidade, que chama a atenção e fará com que um grande número de pessoas veja algo que faz parte da história de vida delas, que são os carros e os filmes”, destacou o prefeito. “O visitante vai poder se sentir dentro dessa história, e isso é algo que todo mundo quer vivenciar”, completou ao lado do diretor de Gabinete, Karl Stoeckl.

Conforme Brasileiro, o Movie Cars tem o perfil de investimento do qual Foz do Iguaçu precisa e qualificará o destino, agregará valor à economia e ao turismo e fará com que os turistas permaneçam mais dias na cidade. “É uma novidade que complementa os demais atrativos, pois quem quer aproveitar a natureza também quer viver emoção. E o Movie Cars traz emoção e vínculo com histórias de vidas. Isso atrai muito as pessoas”, ponderou.

Relação estreita com a cidade

Conforme o empresário Jin Petrycoski, a reunião com o prefeito Chico Brasileiro integra o objetivo do Movie Cars de manter estreita relação com a comunidade de Foz do Iguaçu. Antes, o parque temático foi apresentado a integrantes da Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu e ao Conselho Municipal de Turismo. Também foi realizada ação promocional no Festival de Turismo das Cataratas.

“Apresentamos ao prefeito Chico Brasileiro e sua equipe administrativa todas as novidades que teremos no Movie Cars. Foi uma forma de mostrar apreço com a cidade, já que a prefeitura é uma grande fomentadora do turismo de Foz do Iguaçu, com divulgação dos atrativos em níveis regional e nacional”, sublinhou Jin, empresário que divide a direção do Movie Cars Entertainment com Aleandro Petrycoski.

De acordo com Fernando Coutinho, gerente-geral do empreendimento, durante a reunião foram elencados ao prefeito todos os benefícios que o novo atrativo irá somar para Foz do Iguaçu. “Geração de emprego durante a construção e no funcionamento do parque temático, diversificação dos atrativos, promoção do destino e aquisição de produtos somente de fornecedores locais”, enumerou.

Um parque de emoções

Na Rodovia das Cataratas, entre o aeroporto e o Parque Nacional do Iguaçu, o Movie Cars terá mais de 40 carros e motos que fizeram sucesso no cinema e na música internacionais. Dispostos em cenários interativos, os veículos serão acompanhados de acessórios, trilha sonora e efeitos especiais que “transportarão” o visitante para dentro da telona.

Em quase cinco mil metros quadrados de área construída, o parque temático terá loja, restaurante, hamburgueria e amplo e seguro estacionamento.