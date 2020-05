Morte em Boa Vista da Aparecida suspeita de covid-19 tem resultado de exame divulgado

Deu negativo para coronavírus o resultado do exame do paciente de 65 anos, do sexo masculino que morreu segunda-feira (18) no Hospital Municipal São José em Boa Vista da Aparecida.

O exame foi coletado logo após o paciente entrar em óbito, pois faz parte dos protocolos do Ministério da Saúde, e a Vigilância Epidemiológica do município seguiu rigorosamente os passos para tal conduta.

De acordo com o último boletim, divulgado pela Secretaria de Saúde do Município, ainda restam dois exames no LACEN para averiguação de outros casos caracterizados como suspeita da COVID19.

Assessoria