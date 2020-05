Moradores de Quatro Pontes descartam máscaras, luvas e seringas de forma incorreta

A Associação Quatropontense de Catadores (AQC) continua sendo afetada pelo descarte incorreto de máscaras, luvas e seringas, jogados em meio aos materiais recicláveis. Visto que o momento requer mais cuidados com a saúde, em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a AQC, juntamente com a técnica da Unidade de Valorização de Reciclados (UVR) e o Departamento de Ação Ambiental, solicita que os moradores tenham empatia e consciência de aproveitar o período de isolamento social para fazer a seleção correta.

A técnica da UVR, Fernanda Jung, explica que os três materiais podem ser descartados de duas formas. A primeira opção é colocar em uma sacola, amarrar e depositar no lixo do banheiro da sua casa e a segunda é entregar junto ao Centro de Saúde, onde empresa especializada realiza o recolhimento e dá a destinação correta. Já os produtores rurais precisam devolver as seringas utilizadas em animais nas empresas onde compraram o produto, que é a logística reversa. Por conta da resistência do Covid-19, que fica suspenso quatro horas em cobre, 24 horas em papel ou papelão, e de dois a três dias em aço inox e plásticos, os catadores orientam que esses materiais fiquem separados na residência do munícipe pelo referido período e só depois sejam colocados para fora de casa para a coleta. “Separar os resíduos é tão simples e faz uma grande diferença na vida das pessoas que trabalham na AQC, além de ajudar a natureza. Se você não pode utilizar o material mais de uma vez ou em mais de uma pessoa significa que ele não é reciclável. Pedimos a colaboração de todos e estamos à disposição para esclarecimentos”, expõe Fernanda. Outros Descartes Mas não são só máscaras, luvas e seringas que tem sido rejeitados. A AQC tem recebido grande quantidade de roupas, panos, calçados, lâmpadas e outros, que não integram o grupo de materiais recicláveis. “As pessoas precisam se conscientizar que não podem fazer esta forma de descarte. Deste modo, novamente pedimos que todos colaborem”, enfatiza.