Ministro confirma escolas Cívico militares no Paraná

O ministro da Educação Abraham Weintraub divulgou pelas redes sociais os colégios do Paraná que aceitaram a mudança para o regime cívico-militar. Ao lado do deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), o ministro agradece ao parlamentar e afirma que o Paraná está preocupado com seu povo, mas provoca outros estados que ainda não aderiram ao projeto do MEC.

Abraham Weintraub é um grande defensor da transformação dos colégios públicos em colégios cívico-militares e convoca as pessoas a pressionarem os governadores a aderirem ao projeto.

“Filipe, você acredita que teve estado que não quis? Mas não vai faltar demanda, a fila é grande e muita gente quer”, diz o ministro ao deputado Filipe Barros .

Weintraub ainda afirma que o Paraná “fica bonito na foto” com um deputado que briga pela criação dos colégios cívico-militares.

Quinze estados e o Distrito Federal aderiram ao programa lançado pelo governo federal em setembro. Em três das cinco regiões do país — Centro-Oeste, Norte e Sul —, todas as unidades manifestaram o interesse.