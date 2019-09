Messi, CR7 e Van Dijk disputam o “The Best”

Zurique – O zagueiro holandês Virgil Van Dijk, eleito semana passada o melhor da Europa na temporada 2019/2020, pela Uefa, disputará com Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (Barcelona) o prêmio de melhor do mundo pela Fifa.

O jogador do Liverpool foi apontado pela primeira vez à final do “The Best” ao lado dos dois jogadores que têm dominado a disputa nos últimos anos – com exceção de 2018, quando Luka Modric foi o eleito. A cerimônia de entrega será realizada no dia 23 de setembro, em Milão.

Messi e Cristiano Ronaldo ganharam, cada um, cinco troféus de melhor do mundo oferecidos pela Fifa – desde 2016, com o fim da parceria com a revista “France Football”, o prêmio passou a se chamar “The Best”.

Paredões

A Fifa anunciou, ontem, os concorrentes ao prêmio de melhor goleiro do mundo. Destaques na Inglaterra e na Europa, os brazucas Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, foram indicados junto com o alemão Ter Stegen, do Barcelona. Na semana passada, Alisson já havia faturado o prêmio da Uefa de melhor goleiro do continente europeu da última temporada. Ele foi o menos vazado do Campeonato Inglês 2018/19, com apenas 21 gols sofridos. Ederson veio logo atrás, levando apenas 23 gols em 38 partidas. Na última temporada, Ederson faturou o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra, enquanto Alisson conquistou a Liga dos Campeões. Juntos, foram campeões da Copa América 2019 com a seleção.