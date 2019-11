Mercúrio saiu do movimento retrógrado e agora a vida volta a fluir

Nesta semana, o planeta Mercúrio saiu do movimento retrógrado, finalmente. Este fenômeno significa que as energias regentes dos assuntos relativos a documentos, contratos e toda a parte escrita de burocracias estariam sob tendência a conflitos, enganos e, atém mesmo, perdas. Além de estarmos mais tendenciosos a problemas em internet, com computadores ou aparelhos eletrônicos.

No período de Mercúrio Retrógrado, algo que ocorre três vezes a cada ano, recomenda-se revisar o que já estiver em andamento, evitar iniciar relações, ou assinar contratos, ou realizar compras grandes ou casamentos, se possível.

Nesta quinta-feira (21), os assuntos iniciados desde 12 de outubro, que estariam bloqueados, retornarão a fluir e a retomar o caminho para a frente. Tudo o que ocorreu de 12 até 29 de outubro terá uma segunda chance para ser aprimorado, refeito ou revisto.

Claro, depende do seu mapa e onde estão estas energias em seu caminho. No entanto, você pode esperar que, no geral, algumas conversas, encontros, mal entendidos e mensagens terão, a partir de agora, outra oportunidade para dar certo e se alinhar. Ou seja, aquele encontro com o crush que poderia ter sido melhor ou alguns problemas na família. Amizades e trabalho fluirão melhor.

A dica é: aproveite o momento para recomeçar, consertar ou refazer aquilo que estava empacado. Com a saída do Mercúrio do movimento retrógrado, também poderão surgir oportunidades inesperadas: fique atento aos sinais.

Fonte: João Bidu