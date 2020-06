Mercedes-Benz Challenge passa a ser interestadual

O ano de 2020 marca a décima temporada da Mercedes-Benz Challenge (MBC). A única categoria monomarca da montadora alemã em todo o mundo apresenta uma nova forma de administração, gerenciamento e marketing. Estarão à frente Roberto Santos, diretor da WTT Group Mídia; Ricardo Ramos, diretor da Advancet Motorsport; e Betão Fonseca, piloto, chefe de equipe e um dos responsáveis pelo novo desenho da categoria.

Sem acordo com o promotor anterior, houve a ideia de criar um novo modelo de gestão e o foco era fazer algo que aliasse desempenho, competitividade e redução dos custos, uma gestão compartilhada low cost.

Foi contratada agência gestora, a WTT Group Mídia, para tocar a parte administrativa e promocional.

O calendário da temporada de 2020 terá seis etapas, sendo três disputadas em Interlagos (SP), uma no Velo-Città (SP), uma no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO); e outra no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A supervisão será da Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo).

Tríplice Cloroa I

A última etapa da Tríplice Coroa Virtual, disputada nesta semana com carros de Fórmula 1, concluiu um período de oito semanas de corridas virtuais com grandes estrelas do automobilismo, incluindo os principais representantes do Brasil nas duas maiores categorias do mundo nos últimos 25 anos, como Felipe Massa, Rubens Barrichello, Felipe Nasr, Tony Kanaan, Matheus Leist, Helio Castroneves etc.

Trípice Coroa II

A vitória na última etapa, disputada com a pista de Spa-Francorchamps, teve a vitória de Gustavo Ariel (Kart) e Rafael Matta (piloto virtual). O campeão foi Romar Arns, com Dudu Barrichello com o vice, mesmo sem ter participado da última etapa por já estar em viagem para as competições reais da USF-2000. Já no Desafio Virtual das Estrelas, o campeão foi Felipe Drugovich, com Dudu em segundo e Enzo Fittipaldi em terceiro.