MERCADO DA BOLA | Santos anuncia técnico português para 2020

A diretoria do Santos confirmou nessa segunda-feira (23) a contratação do técnico Jesualdo Ferreira. O experiente treinador português, de 73 anos, assinou contrato até o fim de 2020 para substituir Jorge Sampaoli à frente da equipe. “Seja bem-vindo, professor!”, anunciou o clube paulista nas redes sociais. Jesualdo, em sua primeira passagem por um clube da América do Sul, será apresentado oficialmente no dia 6 de janeiro. De acordo com o Santos, a comissão técnica do novo treinador será definida nos próximos dias. Ele será o 16º estrangeiro a comandar o time santista. Jesualdo Ferreira estava no Al-Sadd, do Catar, de 2015 a 2019, e tem no currículo passagens por equipes do Egito, da Espanha, da Grécia e de Portugal, onde treinou a seleção sub-21 local.