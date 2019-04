Marcha à Brasília – Prefeitos do oeste se reúnem com bancada paranaense

O prefeito de Jesuítas e presidente de AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), Junior Weiller, que está liderando a comitiva de prefeitos do Oeste do Paraná, em Brasília, comemorou as boas notícias dadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que garantiu a ampliação de 1% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que assegurou aos prefeitos, a prioridade dos municípios nas políticas de distribuição de recursos do governo Federal.

“São ótimas notícias para todos nós, prefeitos, que sentimos na pele, no dia a dia administrativo, as dificuldades de gerir o município de forma adequada, sem ter os recursos, que deveriam ser destinados para nossos municípios, caso a política de distribuição já tivesse sido alterada, de maneira justa.

Os prefeitos da região Oeste se reuniram com a bancada paranaense, na Câmara dos Deputados e entregaram pauta de reivindicações dos prefeitos da AMOP, aos parlamentares.

Ainda é pouco, mas já estamos indo em uma boa direção”, disse Weiller. “Nós, prefeitos do Oeste, estamos unidos em causas comuns, compartilhadas pelos nossos parlamentares. Tenho a convicção de que teremos muitas conquistas, ao longo deste ano”, afirmou.