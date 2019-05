Mapa sugere 30 plantas à China para a compra de carne

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) está enviando ao governo chinês uma lista com os nomes de 30 frigoríficos brasileiros indicados a exportar para a China. De acordo com a ministra Tereza Cristina, a lista foi um dos acordos firmados com a aduana chinesa durante a viagem. Na semana passada a ministra e a equipe técnica do ministério se reuniram com representantes de associações de exportadores de carnes para a escolha das empresas. O ministério conferiu a documentação dos estabelecimentos e a lista será encaminhada para análise do governo chinês.

Tereza Cristina explicou que ficou acertada a indicação de 20 plantas, mas solicitou número maior. “Eu pedi aos chineses, à GACC (Aduana da China), que tivesse a oportunidade de indicar 30 plantas, e não 20”, afirmou.

Dos 30 frigoríficos, explicou a ministra, seis já foram vistoriados e aprovados pelos chineses, mas não habilitados. A lista traz plantas exportadoras de carnes bovina, de aves, suína e asinino. Atualmente, 16 exportadores de carne bovina estão habilitados pela China, nove de carne suína e mais de 35 de aves.

Tereza Cristina informou que não há data para a China informar quais e quantos serão os novos habilitados. O que se espera é receber uma resposta no prazo de 30 dias.