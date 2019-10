Mandantes largam em vantagem na Série Ouro

Curitiba – Os mandantes na rodada de ida das quartas de final da Série Ouro do Paranaense de Futsal largaram em vantagem, no fim de semana.

Em Foz do Iguaçu o Foz Cataratas goleou o Campo Mourão por 5 a 1 e em Francisco Beltrão o Marreco venceu o Cascavel por 2 a 0. Já o duelo regional do sudoeste terminou empatado por 4 a 4, entre Dois Vizinhos e Pato.

Antes, na sexta-feira (11), o Umuarama havia recebido o Marechal e aplicado 3 a 1 no adversário. Os vencedores têm a vantagem do empate na volta para seguir à semifinal.

As partidas de volta das quartas de final terão início neste fim de semana, com Cascavel x Marreco em Santa Tereza do Oeste, às 20h30 de sábado (19). Os cascavelense precisam vencer no tempo normal para levar a disputa da vaga aos pênaltis.

Já Marechal x Umuarama será dia 25 (sexta-feira), Pato x Dois Vizinhos será dia 26 (sábado) e Campo Mourão x Foz Cataratas será domingo (27).