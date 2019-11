Lucas Lóh: “Vou lutar para ser um jogador mais completo na temporada”

O Sesi-SP estreará no próximo domingo (17), na Superliga masculina de vôlei 2019/2020 contra o Pacaembu/Vôlei Ribeirão (SP), e o toledano Lucas Lóh, eleito um dos dois melhores ponteiros da competição na temporada passada, iniciará sua caminhada para superar seu desempenho. Em 2018/2019, além de ajudar na qualidade da recepção da equipe do Sesi-SP, Lucas Lóh ultrapassou sua melhor pontuação da carreira no campeonato, somando 314 pontos.

“Acredito que conquistei um espaço de mais responsabilidade dentro da equipe. Com isso, a exigência é maior. Vou lutar para ser um jogador mais completo do que na temporada anterior”, afirma Lucas Lóh. “Já tracei alguns objetivos individuais para que eu possa crescer e, consequentemente, ajudar mais a equipe do Sesi”, completa.

Em uma Superliga com clima de véspera de Jogos Olímpicos, Lucas Lóh acredita que isso pode tornar a temporada ainda mais especial. “Acho que isso vai elevar bastante o nível, principalmente, individual dos atletas, como é comum em temporadas pré-olímpicas”, afirma o ponteiro.

O Sesi-SP iniciou a temporada com a medalha de prata na Copa São Paulo. No campeonato paulista, o time acabou derrotado nas semifinais pelo EMS Taubaté Funvic, que ficou com o título. “Na derrota se aprende, com certeza. Precisamos tirar uma lição do que aconteceu para evoluirmos como equipe, se quisermos chegar no topo”, conclui Lucas Lóh.