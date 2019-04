Lucas Lóh está a 14 pontos da melhor pontuação de sua carreira na Superliga

Lucas Lóh está bem próximo de superar sua melhor pontuação na carreira em uma Superliga. Na temporada 2016/2017, quando jogava pelo Funvic/Taubaté (SP), ele somou 289 acertos. Pelo Sesi-SP, o ponteiro toledano tem até o momento 276 pontos. Ou seja, precisa marcar mais 14 vezes na segunda partida da série melhor de cinco da final da Superliga masculina de vôlei 2018/2019, contra o EMS Taubaté Funvic, neste sábado (27), para ultrapassar a marca.

“Espero superar essa marca. Evoluir na parte ofensiva foi um dos meus objetivos durante toda essa temporada”, disse Lucas Lóh, que marcou 13 pontos no primeiro jogo da série final, sendo dez de ataque e três de bloqueio. Neste fundamento, inclusive, foi o principal pontuador.

”O bloqueio é muito fruto de estudo e leitura do jogo. Gosto de me preparar para esse fundamento com um pouco mais de atenção não só para fazer pontos, mas para ter melhor aproveitamento no sistema defensivo”, disse.

Sobre a expectativa para a próxima partida, Lucas Lóh, que disputa sua terceira final consecutiva na Superliga, acredita que o Sesi-SP deverá ter mais dificuldades do que no primeiro confronto, no qual, sua equipe ganhou por 3 sets a 0.

“Sempre nos preparamos para jogar cinco sets. Acredito que aproveitamos o fator casa e fizemos um bom jogo, empurrados pela nossa torcida. Do mesmo modo que nós, eles terão uma grande torcida jogando junto lá, em Taubaté, e temos que ter a mente preparada como sempre. Sem dúvida será uma partida mais difícil do que a primeira”.

O terceiro jogo dessa série melhor de cinco será disputado no dia 30, em Suzano (SP). No caso de necessidade da realização do quarto e do quinto confrontos, eles serão realizados, respectivamente, nos dias 4 e 11 de maio, também na Arena Suzano.