Londrina e Oeste fazem duelo direto pela permanência na B

Na ultima partida realizada entre as equipes no Estádio do Café, o tubarão levou a melhor.A partida terminou com vitoria do Londrina pelo placar de 3 x 0. Foto:Londrina EC

Londrina – Empatados com 35 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento, Londrina e Oeste medem forças nesta sexta-feira (25) num confronto direto pela permanência na Série B, às 19h15, no Estádio do Café, pela 31ª rodada.

O Tubarão vive dias intranquilos, com direito a declarações fortes do gestor Sérgio Malucelli e rescisão do contrato de três jogadores. O gestor da equipe, que está com contrato de renovação encaminhado para mais dois anos, disse após a derrota para o Operário “ser o culpado por contratar essas porcarias”, e depois encerrou contrato com os zagueiros Diogo Silva e Wallace Acioli e o lateral-esquerdo Juninho.

A chamada pública de atenção parece ter surtido efeito. Depois dela o Londrina não perdeu mais. Empatou com o Figueirense em casa e vem de triunfo sobre o Vitória em Salvador.

Nesta noite, na qual tenta voltar a vencer diante de seu torcedor após mais de um mês, período no qual acumulou três derrotas e um empate, o técnico Mazola Júnior não conta com o atacante Paulinho Moccelin, que teve lesão confirmada e só voltará em quatro semanas. Por outro lado, o atacante Léo Passos está liberado para atuar, após quatro jogos fora.