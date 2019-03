O Estádio do Café receberá o duelo entre o líder e o vice-líder do Grupo A do Paranaense de Futebol 2019 neste domingo, às 16h, pela 5ª e última rodada da Taça Dirceu Krüger. Segundo colocado e em busca dos três pontos para avançar à semifinal, o Londrina recebe o líder e já classificado Athletico. O Furacão também tem a melhor campanha geral da competição. Assim, o adversário na semifinal da 2ª Taça será o segundo colocado do Grupo B.