LNF | Marechal treina para duelo decisivo nesta sexta-feira

Após comemorar o empate por 1 a 1 com o Campo Mourão fora de casa, na noite de segunda-feira (12), pela Série Ouro, o Marechal Futsal quer comemorar uma vitória com seu torcedor nesta sexta-feira (16), quando receberá o Blumenau (SC) pela 17ª das 19 rodadas da primeira fase da Liga Nacional.

O duelo será às 19h30, no Ginásio Ney Braga, e será decisivo para o time rondonense, que não vence há três jogos pela LNF e busca a reabilitação para seguir à próxima fase. O Marechal ocupa a 15ª posição na tabela de classificação com 14 pontos e o Blumenau é o 19º e último colocado com 10. Os 16 melhores avançarão aos playoffs.