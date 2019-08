Foz Futebol conta com a torcida na estreia em casa

Foz do Iguaçu – Empolgado com o empate em São José dos Pinhais em sua primeira partida na Taça FPF, no fim de semana, o Foz do Iguaçu FC conta com a sua torcida para a estreia em casa, marcada para este domingo (18), às 11h, no Estádio do ABC. O duelo será com o Apucarana, válido pela 3ª rodada. E para contar com arquibancadas cheias, a diretoria iguaçuense preparou uma série de ações, que incluem até entrada grátis.

A entrada livre para o confronto é para o torcedor que adquirir a camisa do Azulão até sábado (17). As camisas masculinas custam R$ 60, as femininas R$ 50 e as infantis R$ 40. Vale lembrar que o torcedor que possui a camisa da equipe pagará apenas R$ 5 por ingressos para os demais jogos do Foz Futebol na Taça FPF. Os valores para os demais torcedores são R$ 20 (inteiro) e R$ 10 (meia-entrada).

Em campo, os trabalhos seguem sob o comando do técnico Rodrigo Cascca. Hoje as atividades serão às 10h30, no Estádio do Jardim São Paulo. O treinador iguaçuense não poderá contar com o atacante Lucas Brasil nem com o meia Diego Siqueira. O primeiro foi expulso aos 17min do primeiro tempo e o outro aos 46min da etapa final. Ambos levaram o carão vermelho direto. Ainda assim, o Azulão comemorou o empate fora de casa. O Independente São-Joseense abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, aos 41min e aos 44min, e o Foz empatou no segundo, aos 26min e aos 46min.