LNF | Foz Cataratas tenta voltar a vencer na Liga Nacional

Derrotado nas últimas três exibições pela Liga Nacional de Futsal, o Foz Cataratas tenta se reabilitar na competição nesta noite, em duelo com o Blumenau/SC, marcado para as 20h15, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. A partida isolada abre a 10ª rodada da LNF. Depois dos revezes diante Joinville, Carlos Barbosa e Atlântico, todos ex-campeões da Liga, o time iguaçuense inicia uma sequência contra rivais que nunca venceram a competição. Depois do Blumenau, visitará o Campo Mourão, no dia 30, e receberá a Intelli, no dia 7, e o São José, no dia 9 de julho.