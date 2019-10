LNF | Cascavel recebe Jaraguá em Santa Tereza

Goleado por 4 a 1 em Santa Catarina, o Cascavel Futsal recebe o Jaraguá neste sábado pela rodada de volta das oitavas de final. O jogo será em Santa Tereza do Oeste, no Ginásio Elvira Menin, às 20h15. O time visitante tem a vantagem do empate para avançar de fase. Já a Serpente precisa vencer no tempo normal para a decisão da vaga à prorrogação. No tempo extra, o time cascavelense passará a ter a vantagem do empate para seguir adiante e enfrentar quem passar de Tubarão x Marreco, que também se enfrentam neste sábado (5) em Santa Catarina – o time de Francisco Beltrão venceu em casa por 5 a 3 na ida.