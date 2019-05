Livre de aftosa: Fórum debate novo status sanitário

Cascavel – A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) promove nesta quinta-feira (23), às 13h, no Anfiteatro Emir Sfair, em Cascavel, o Fórum Regional Paraná Livre de Aftosa Sem Vacinação. O evento visa debater com entidades do setor agropecuário as ações necessárias para solicitação e reconhecimento do status de área livre de febre aftosa sem vacinação.

Os desafios e as vantagens que os produtores paranaenses terão a partir da retirada em definitivo da imunização obrigatória do rebanho bovino contra a doença são o fio condutor de todas as falas ao longo da programação. A última campanha está ocorrendo agora, em maio, até o dia 31. “Tivemos uma longa caminhada para chegarmos até aqui, com a participação fundamental de cada produtor. Agora temos que avançar e seguir com o rigor na sanidade que nos trouxe até aqui e vai nos levar ainda mais longe na produção de alimentos para o Brasil e o mundo”, enfatiza o presidente do Sistema Faep/Senar-PR, Ágide Meneguette.

O diretor-presidente da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Otamir Cesar Martins, classificou a conquista estadual como um novo momento para a pecuária: “Essa é a hora de, mais do que nunca, mantermos nossa atenção redobrada com nossa produção. Faço aqui um convite para que todos nós fortaleçamos nossos Conselhos de Sanidade Animal com efetiva participação da sociedade e dos técnicos prestando assessoria. Precisamos da ajuda de todos nesse momento em que retiramos a vacinação contra febre aftosa”.

Importância

Segundo o gerente de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, o Paraná ocupa a primeira posição do ranking nacional na produção e na exportação de frango de corte e a terceira posição na produção de carne suína. As duas cadeias têm grande importância econômica para o Estado e geram emprego e renda. A suinocultura, assim como a bovinocultura de corte, tem grande potencial de crescimento com o advento da suspensão da vacina contra febre aftosa, ao agregar valor aos seus produtos.

Apoio

A promoção dos Fóruns tem o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento; da Adapar; do Ministério da Agricultura; do Sistema Faep/Senar; da Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná); do Instituto Emater e do Sistema Ocepar. Em Cascavel, o evento conta com apoio do Sindicato Rural de Cascavel. “É importante que produtores e profissionais da área participem para entenderem o processo e as vantagens desse novo status, que mudará o cenário agropecuário do Paraná para um muito melhor”, destaca Paulo Orso, presidente do sindicato.