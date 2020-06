Liverpool conquista o Inglês depois de 30 anos

Londres – Depois de 30 anos de espera – acentuada pelos quase três meses de paralisação da temporada -, o Liverpool conquistou, ontem (25), novamente o título inglês, o que não ocorria desde 1990. A conquista, entretanto, é inédita na Premier League, criada em 1992.

O título foi comemorado sem os Reds entrarem em campo, graças à derrota do vice-líder Manchester City para o Chelsea, fora de casa, por 2 a 1. Com isso, o Liverpool manteve os 23 pontos de vantagem para o City a sete rodadas do fim da competição.

O feito do atual campeão europeu e mundial fez internautas brasileiros compararem o momento atual com o vivido há três décadas. “Mundo na última vez que o Liverpool foi campeão inglês: Firmino, Mané e Salah não eram nascidos, Collor era o presidente do Brasil, técnico da seleção era o Lazaroni, Luxemburgo era campeão paulista pelo Bragantino, Brasil era Tri Mundial e Rainha da Sucata era a novela”, brincou o perfil “Dona Lúcia”, no Twitter.

O fato é que o Liverpool sobrou na Premier League e corria o risco de não ter a campanha coroada com a taça inédita caso o campeonato não retornasse no País por causa da pandemia do novo coronavírus, pois a Premier League cogitou encerrar a temporada sem um campeão.

Até agora, os comandados do técnico Klopp conquistaram 28 vitórias e dois empates em 31 jogos, tendo sido derrotados apenas uma vez na temporada, por 3 a 0 pelo ameaçado pelo rebaixamento Watford. Essa foi a primeira e única derrota do Liverpool na Premier League desde janeiro de 2019.