Limpe sua casa espiritualmente

Limpar a casa também significa limpá-la espiritualmente. A limpeza energética tem relação e efeito sobre a aura, já que ela é um campo eletromagnético extrafísico quase sempre invisível aos olhos humanos. Ela é produzida por sentimentos e emoções de pessoas comuns.

Quando uma limpeza espiritual atua tanto no campo energético quanto no campo espiritual, sabemos que ela cumpriu seu papel, e foi eficiente e capaz de fazer uma varredura completa na aura do local, transmutando as energias negativas e restabelecendo o equilíbrio.

Existem técnicas simples para alcançar esta limpeza. O uso de cristais de quartzo branco, rosa ou verde e ametistas podem ser usados em todos os cômodos da casa. Eles devem ser lavados mensalmente em água corrente e devem ser postos debaixo do sol por 15 minutos.

Aplicar diariamente defumadores, aromatizadores, sprays polarizadores, vaporizadores com ervas e incensos são ótimas maneiras de limpar o ambiente, eles elevam o psiquismo do local com muita rapidez.

Outra técnica para limpar a casa espiritualmente é a mentalização com a Chama Violeta. A dica é mentalizar que a luz violeta passa por todos os cômodos de uma casa. Depois dela, visualize a luz branca, e por último, a luz dourada. Faça isso todos os dias, quando acordar e quando se preparar para dormir.

Invoque a presença dos Anjos e Arcanjos. Pense que seu lar é envolvido por presenças divinas. Forme essa imagem em sua mente e isso será o suficiente para que se estabeleça uma ótima conexão espiritual. Reze de acordo com sua crença e peça por proteção e paz. Sobretudo, agradeça.

Imagine que seu lar está envolvido por uma pirâmide de luz, isso criará uma proteção psíquica nele. As cores fluem conforme aparecem em sua intuição. Faça essa visualização junto com a limpeza espiritual todos os dias, pela manhã e pela noite.

Fonte: Luz da Serra