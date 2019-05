Líder da Série B, Londrina treina para terceira decisão

Londrina – Em seu melhor início de competição na história da Série B, o Londrina encerrou a 4ª rodada como líder da classificação, com a vitória sobre o Bragantino e a derrota do então primeiro colocado Botafogo-SP para o Vila Nova. Agora, o Tubarão treina para aquele que considera seu terceiro teste de força na competição, o duelo com o Sport, marcado para sexta-feira na Ilha do Retiro, pela 5ª rodada.

O desempenho de seus comandados nos jogos contra Coritiba, Bragantino e Sport faz parte do planejamento pessoal do técnico Alemão para avaliar o elenco alviceleste, que até agora tem se saído bem.

Antes do triunfo de sábado, o Londrina havia empatado sem gols com o Coxa no Estádio Couto Pereira. Agora, resta apenas o duelo com o Leão pernambucano como teste. “Esses jogos são os testes de fogo para nós. A partir deles teria a ideia se teríamos uma equipe forte para o campeonato. E agora eu não preciso falar, os resultados estão aí”, disse o treinador após o triunfo do fim de semana.

A lista de adversários avaliadores de desempenho, entretanto, foi traçada antes do início da Série B. Agora, a sequência de jogos se apresenta ainda mais complicada, pois depois do Sport o Tubarão visitará o Vila Nova em Goiás e na rodada seguinte receberá Cuiabá e Ponte Preta no Estádio do Café. Esses jogos encerrarão a competição antes do início da Copa América.