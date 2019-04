Libertadores: Palmeiras recebe Barranquilla disposto a findar a “fase ruim”

São Paulo – Eliminado precocemente na semifinal do Paulistão e sem balançar a rede adversária há três jogos, o Palmeiras já vive um início de crise, mesmo com o título do Brasileirão 2018 ainda “quente” na memória do torcedor. Disposto a espantar a fase ruim, o Verdão recebe o Júnior Branquilla nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores.

A seca de gols que culminou com o fim da paciência da torcida começou na rodada de ida da semifinal do Paulistão, dez dias. O Alviverde empatou sem gols com o São Paulo no Morumbi e decidiu poupar atletas para o jogo seguinte, pela Libertadores, contra o San Lorenzo, mas foi derrotado por 1 a 0 na Argentina e depois eliminado do Paulistão nos pênaltis, no último domingo, após novo empate sem gols com Tricolor. A seca de gols não era vivida no Palmeiras desde maio de 2015.

Em busca de reencontrar o caminho do gol adversário, o Verdão conta com o fator casa nesta noite. Cerca de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto com os colombianos.

Na classificação do Grupo F, o Palmeiras inicia a rodada como vice-líder com seis pontos e o Junior Barranquila como lanterna, sem nenhum. O líder San Lorenzo (sete pontos), recebeu ontem o Melgar (quatro pontos) na abertura da 4ª rodada.