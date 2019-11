Libertadores: Flamengo embarca para Lima

Rio de Janeiro – Às vésperas de viver um fim de semana “dos sonhos”, o Flamengo embarca nesta quarta-feira (20) para Lima, no Peru, onde disputará o título da Copa Libertadores 2019 com o River Plate no sábado (23), às 17h (de Brasília).

A delegação rubro-negra seguirá em voo fretado do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a capital peruana, às 15h30 (de Brasília). Já a volta está marcada com saída de Lima às 4h10 (de Brasília) de domingo (24), com chegada ao Galeão prevista para 9h25.

O Flamengo fretou dois voos fretados para a final: um avião levará jogadores e comissão técnica, e outro seguirá com integrantes da diretoria. Há ainda um terceiro voo, mas que será bancado pelos atletas e levará familiares e amigos dos jogadores. Essa aeronave viajará na sexta-feira (22).

Depois da vitória sobre o Grêmio no último domingo (17), no Rio Grande do Sul, o time do Flamengo ganhou folga na segunda-feira e se reapresentou ontem no Ninho do Urubu. Nesta quarta-feira (20) os jogadores farão o último treino antes do embarque para Lima.

No fim de semana, o Fla poderá viver um fim de semana dos sonhos, pois no sábado poderá conquistar a América e no domingo poderá ser pentacampeão brasileiro sem entrar em campo, basta o Palmeiras não vencer o Grêmio no Allianz Parque, pela 34ª rodada.