Libertadores: Fase de grupos começa hoje; Athletico-PR recebe Peñarol

Curitiba – Atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense faz sua estreia na ​Libertadores 2020 nesta terça-feira (3), dia em que tem início a fase de grupos da maior competição continental. Os comandados de Dorival Júnior terão pela frente um dos maiores campeões sul-americanos: o Peñarol-URU. Para largar em vantagem, o Furacão conta com o fator casa na Arena da Baixada, às 21h30, pelo Grupo C, em partida que será transmitida pelo Fos Sport (TV fechada).

Em meio a incertezas e remodelagem no elenco, o ​técnico Dorival Júnior não conta nesta noite com seu goleiro titular, Santos, que precisou passar por uma artroscopia e ficará fora de combate por aproximadamente seis semanas.

Líder do Campeonato Paranaense com sua equipe de aspirantes, o Furacão fará apenas o quarto jogo oficial na temporada com seu time principal. Nos anteriores, acumulou uma derrota para o Flamengo na Supercopa e uma vitória sobre o Cascavel CR e um empate com o Paraná Clube nas únicas vezes que utilizou força máxima no Estadual.

Nesta noite, a formação atleticana terá: Jandrei; Adriano, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Erick (Marquinhos Gabriel), Léo Cittadini, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli.

Já Peñarol fará na Baixada o terceiro jogo oficial de sua temporada 2020. Comandado pelo lendário Diego Forlán, o time uruguaio não tem grandes destaques em sua equipe, exceção ao jovem Facundo Pellistri, uma das ​joias que prometem chamar a atenção nesta Libertadores.