Libertadores – Boca Juniors e River Plate definem o primeiro finalista

Buenos Aires – Após três semanas desde a rodada de ida da semifinal, o principal torneio de futebol do continente sul-americano está de volta nesta semana para definir quem disputará a final Brasil x Argentina da Libertadores 2019. O primeiro finalista será conhecido hoje (22). Ele sairá do duelo entre os argentinos Boca Juniors e River Plate, que medem forças a partir das 21h30 (de Brasília), em La Bombonera.

O clássico reedita a final passada da competição, vencida pelo River, que nesta noite tem a vantagem de 2 a 0 no placar, construída em casa no jogo de ida da semi. Com isso, pode até perder por um gol de diferença que ainda assim avançará de fase.

Já o Boca precisa vencer por três gols ou mais de diferença para passar à final. Em busca do resultado, o técnico Julio Alfaro só não conta com o volante Nicolas Capaldo, expulso no Monumental de Nuñez. Soldano e Salvio disputam a vaga no setor. No River, Marcelo Gallardo conta com todo o elenco à disposição.

Quem avançar acompanhará “de camarote” ao duelo de amanhã entre Flamengo e Grêmio, que definirá o representante do Brasil na decisão.