Libertadores: Athletico-PR desafia Colo-Colo

Santiago – Vindo de vitória em casa na estreia na Libertadores 2020, o Athletico Paranaense volta a campo pela competição continental em busca agora do primeiro triunfo fora de casa. Às 19h15 (de Brasília), desafia o Colo-Colo no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo C e que e será transmitida pelo canal Fox Sports (TV fechada).

Na semana passada, o Furacão recebeu e venceu o Peñarol por 1 a 0, na Arena da baixada, enquanto o Colo-Colo foi derrotado na Bolívia pelo Jorge Wilsterman, por 2 a 0 – bolivianos e uruguaios se enfrentam igualmente às 19h15 desta quarta-feira.

O técnico Dorival Junior relacionou 24 jogadores para o compromisso no Chile. O principal desfalque é o goleiro Santos, que segue lesionado. A expectativa é que a equipe curitibana entre em campo com a mesma escalação da estreia: Jandrei; Adriano, Robson Bambu, T. Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Erick, Léo Cittadini, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli.

Já o Colo-Colo aposta em um nome conhecido do futebol brasileiro: Léo Valência. O meio-campista, que vestiu a camisa do Botafogo na temporada passada, vem sendo um dos destaques do time, vestindo a camisa 10.

No Campeonato Chileno, o Colo-Colo ocupa a 12ª colocação dentre 18 participantes, com sete pontos em sete jogos e sem vencer há quatro rodadas – perdeu as três últimas partidas no nacional.