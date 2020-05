Liberado: Beneficiários do BPC receberão antecipação de R$ 600 por até três meses

O Governo Federal liberou nesta quarta-feira (6), o pagamento antecipado do BPC (Benefício de Prestação Continuada) para a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. A portaria com a antecipação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) .

A medida foi estabelecida aos segurados por conta do avanço do novo coronavírus no País. Os beneficiários podem receber a antecipação de R$ 600 por até três meses.

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foram identificados mais de 177 mil pedidos de antecipação do BPC. Desse total, 127 mil podem sacar o primeiro pagamento. O INSS vai considerar a inscrição no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) e no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Além disso, para ter direito à antecipação, o requerente deve se enquadrar nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar, que pode ser de até um quarto do salário mínimo.

Dos 177 mil requerimentos identificados, 20 mil estão finalizados e prontos para pagamento, o que ocorrerá normalmente na folha de pagamento junto com os outros benefícios.