Levantamento vai apontar custo de produção de aves e suínos

A segunda etapa do levantamento de custos de produção das cadeias de suinocultura e avicultura foi concluída pela Faep após técnicos percorreram as regiões norte, campos gerais, sudoeste e oeste ao longo do mês de junho para verificar como andam as contas em propriedades a essas duas atividades. Juntos, os dois segmentos representam 56,6% do VBP (Valor Bruto de Produção) da pecuária paranaense. A análise dos números coletados está em fase de processamento e deve ser divulgada ainda em julho.

Esse trabalho faz parte da retomada de uma mobilização que visa fornecer dados de referência das atividades aos pecuaristas. Isso possibilita melhor controle de gastos e ajuda a construir propostas para a melhoria das cadeias como um todo. “Nessa rodada de viagens pelo Estado, fizemos reuniões em polos relevantes para as duas cadeias, de modo a esmiuçar os custos de produção e chegar a números que representem o dia a dia da suinocultura e da avicultura”, diz Nicolle Wilsek, médica veterinária do Sistema.

O levantamento dos custos também servirá como subsídio ao Senar-PR na construção de capacitações voltadas para os produtores destas áreas. Uma delas irá ajudar os pecuaristas integrados, que participam das Comissões de Acompanhamento Desenvolvimento e Conciliação da Integração a negociar em pé de igualdade com as agroindústrias integradoras. “Hoje, as Cadecs desempenham um papel fundamental para promover o diálogo entre produtores e indústrias, com maior transparência e resultados práticos”, avalia Mariana Assolari, médica-veterinária do Sistema.

A metodologia do levantamento conta, primeiro, com o envio de planilhas, que devem ser preenchidas pelos produtores com dados de sua respectiva atividade. Depois, vêm as reuniões, que foram realizadas na segunda etapa. Por último, há a compilação e processamento dos números, de modo a viabilizar um comparativo dos custos e remuneração nas diferentes regiões e também análise de rentabilidade das atividades. A sistematização desse método é do mestre em economia rural Ademir Francisco Girotto, com base em procedimento utilizado pela Embrapa. Posteriormente, os dados compilados das duas cadeias serão publicados no Boletim Informativo e no site do Sistema Faep/Senar-PR.