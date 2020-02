Kiko Porto se prepara para o USF2000

Ponte aérea entre Brasil e Estados Unidos para Kiko Porto (Banco Daycoval/Petromega/DEForce Racing/Speed Group) já se tornou rotina e agora ele irá encarar mais três sessões de treinos, visando à temporada 2020 da USF2000. O piloto de Pernambuco está no Estado do Texas, onde vai fazer, com sua equipe, ajustes no carro que vai guiar na estreia do campeonato. Hoje e amanhã Kiko treina no circuito MSR Houston Motor Speedway. A primeira prova do ano está prevista para o dia 13 de março, nas ruas de São Petersburg, na Flórida.

