Kickboxing de ouro e prata

O kickboxing de Cascavel se destacou na Copa Paraná da modalidade, realizada no fim de semana em Carambeí. A competição contou com cerca de 250 atletas de todo o Estado e os cascavelenses contribuíram para a premiação geral final por equipes.

O título de campeão ficou com a equipe On Prime, que em Cascavel é representada pelo Diamond’s Fight Team. O time de Rony Belanson teve Maria “Sinistrinha” Heloisa como campeã nas modalidades Kick Ligth e Point Fight, e como vice-campeã no Light Contact. Já Luana Benites e Natan Alves faturaram a medalha de ouro em suas categorias nas modalidades em disputa, enquanto Natália Pereira foi ouro na Ligth Contact e prata na Kick Ligth, e Jeferson Rodrigues venceu a Kick Ligth.

Já a equipe N1 Team Brasil ficou com o troféu de prata da Copa Paraná de Kickboxing. O time cascavelense, comandado por Elson de Jesus, contribuiu com a conquista com os títulos de Gesiel Isaque Moreira nas modalidades K1 Rules e Kick Light; de Everaldo Amaro nas modalidades Kick Light Master e Light Contact; e de Jonas Victor dos Santos Ferreira na categoria juvenil da Light Contact. O troféu de bronze em Carambeí foi conquistado pela equipe Ponto 1 de Maringá, ao passo que a Higa Team de Foz do Iguaçu terminou na quarta colocação.