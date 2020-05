Kart solidário em Londrina

Os integrantes da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), além de focar nas obras na pista e nos boxes do Kartódromo Luigi Borghesi, visando à Copa Brasil de Kart, marcada para fevereiro, mostraram esta semana que também são solidários. Com todas as atividades do kartismo brasileiro suspensas em função da pandemia do coronavírus, mecânicos de kart vivem uma situação financeira bastante complicada. Pensando nisso, os kartistas da cidade, em parceria com as empresas DTR Motorsport e Carga Pesada, distribuíram cestas básicas e máscaras para os preparadores da região.