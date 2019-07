Kart: Pilotos voltam à pista

Depois de conhecidos os campeões de oito categorias no fim de semana, o Kartódromo Delci Damian reabre os portões e volta a ficar movimentado. É que ontem começaram os treinos livres para a segunda fase do 54º Campeonato Brasileiro de Kart, que abrigará as demais dez categorias do kartismo brasileiro.

Nesta semana tomam a pista as categorias Codasur Júnior, Novato, Graduado, Internacional OK, KZ Graduado, Sênior A, Sênior B, Super Sênior, Super Sênior Máster, F4 Super Sênior e F4 Super Sênior Máster.

Até esta quarta-feira (24) o cronograma seguirá na íntegra. Todas as categorias terão cinco treinos livres para finalizarem seus ajustes e a adaptação dos pilotos. Na quinta já serão realizadas as tomadas de tempos e, na sequência, iniciadas as corridas classificatórias.

Campeões

Na primeira fase disputada no fim de semana participaram 208 pilotos de 17 estados. As delegações mais representativas foram a de São Paulo, com 55 pilotos, seguida por Paraná, com 47.

Confira os vencedores da cada categoria:

MIRIM – Filipe Vriesman é campeão

CADETE – 35 pilotos compuseram o grid e no final Lucas Medeiros Silva ficou com o título; o cascavelense Akyu Myasava terminou na nona colocação

JÚNIOR MENOR – 24 pilotos alinharam os karts para as finais, com Cadu Bonninin comemorando o título

JÚNIOR – Lucas Staico é campeão

CODASUR – Olin Galli conquistou seu oitavo título de campeão brasileiro

F4 GRADUADO – Rafael Smaniotto é o campeão brasileiro

F4 SÊNIOR – A categoria reuniu o maior grid dessa fase do Brasileiro, com 37 pilotos; Alain Sisdeli venceu a prova e garantiu o tricampeonato brasileiro

SUPER F4 – Pela quinta vez em sua carreira, o cearense Marcus Borges levantou a taça de Campeão Brasileiro de Kart