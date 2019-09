Júnior Flores treina no Beto Carrero

Preparando-se para a Copa Brasil de Kart, José Júnior Flores, da equipe Auto Posto Damo, treina hoje no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. O kartódromo catarinense sedia de 7 a 12 de outubro a Copa Brasil de Kart.

Campeão brasileiro da categoria Novatos, Júnior Flores busca na Copa Brasil mais um título para Foz do Iguaçu. Ele treina nesta quarta e, em função de compromissos profissionais, ainda não sabe se poderá disputar a Final da Copa SPR, prevista para sábado.

A preparação terá ainda alguns treinos em Foz do Iguaçu e irá direto para os treinos oficias da Copa Brasil.

Antes de viajar para Santa Catarina, Júnior Flores disputou sábado a quarta etapa do Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu e conquistou o segundo lugar na categoria Sprint. Ele largou na pole position, ganhou a primeira bateria e foi segundo colocado na segunda, depois de enfrentar problemas com o motor. “Mesmo com o problema que me tirou a vitória, fiquei contente com a performance do kart da equipe Auto Posto Damo. Farei novos testes no Beto Carrero e estou confiante em excelente participação na Copa Brasil, quando tentarei conquistar o segundo título nacional nesta temporada”, completa Júnior Flores.