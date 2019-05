Julgamento da ex-presidente da Argentina começa hoje

Buenos Aires – Teve início ontem (21), em Buenos Aires, o julgamento da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, acusada de corrupção, associação ilícita e desvio de verbas de obras públicas. É a primeira vez que ela senta no banco dos réus por esses crimes.

Cristina Kirchner, senadora desde 2017, é candidata à vice-presidência da Argentina nas eleições de outubro deste ano. Sua chapa será encabeçada por Alberto Fernández, seu ex-chefe de gabinete.

Ela é acusada de associação ilícita e fraude ao Estado envolvendo 52 obras públicas, por cerca de 46 bilhões de pesos, o que equivale a cerca de US$ 1 bilhão. Com outros membros de seu governo, como o ex-ministro do planjemanto Julio de Vido, Kirchner é acusada de criar um sistema para desviar verbas de obras públicas.

A ex-presidente é acusada em mais de dez ações, cinco delas com pedidos de prisão que não podem ser executados devido ao foro privilegiado que ela possui por ser senadora.