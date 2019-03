Judô: Brasileiros disputam o GP da Geórgia neste fim de semana

Rio de Janeiro – Da Rússia para a Geórgia. Depois das seis medalhas conquistadas no Grand Slam de Ecaterimburgo, o judô brasileiro volta ao Circuito Mundial IJF nesta sexta-feira, em busca de mais pódios e pontos no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia.

Serão três dias de disputas – de hoje a domingo – no evento que vale até 700 pontos no ranking internacional e que ganhou peso no processo de formação da equipe que vai ao Campeonato Mundial de Tóquio 2019.

“O Grand Prix de Tbilisi fecha o primeiro trimestre de competições da seleção brasileira e começa a afunilar o processo de classificação para o Campeonato Mundial, já que fecharemos a equipe em maio, após o Grand Slam de Baku”, explica o gestor de Alto Rendimento da CBJ, Ney Wilson Pereira.

De acordo com os critérios de convocação da CBJ, podem ser convocados para o Campeonato Mundial os nove brasileiros melhores colocados por gênero no Ranking Mundial.

PROGRAMAÇÃO

No primeiro dia em Tbilisi, o Brasil será representado por Phelipe Pelim (60 kg), Felipe Kitadai (60 kg), Charles Chibana (66 kg), Nathália Brígida (48 kg), Larissa Pimenta (52 kg), Yasmim Lima (52 kg) e a campeã olímpica Rafaela Silva (57 kg).

No sábado, será a vez de Marcelo Contini (73 kg), Eduardo Barbosa (73 kg) e Maria Portela (70 kg) lutarem por um lugar no pódio. E, por fim, no domingo, lutarão Rafael Macedo (90 kg), Rafael Buzacarini (100 kg) e Beatriz Souza (acima de 78 kg).