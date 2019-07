JP Morgan pode ser parceiro do Paraná em projetos de PPPs

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrou nesta segunda-feira (15), em Nova York, com representantes do banco JP Morgan para tratar de parcerias entre o Estado e a instituição, uma das maiores corporações do sistema financeiro mundial. O tema da reunião foram projetos de Parceria Público-Privadas (PPPs).

Ratinho Junior conversou com Michael Mcdonough, diretor administrativo e chefe global de produtos corporativos do JP Morgan e com os executivos Joan Tapia e Dominick Fulgieri.

“É importante para o nosso Estado ter esta interlocução com uma instituição financeira de atuação global. Isso contribui para fomentar novos investimentos no Paraná”, destacou o governador, lembrando que a lei paranaense na área de concessões de PPPs é uma das mais modernas do Brasil.

Uma das ideias apresentadas é a formação de um fundo de longo prazo, com a participação do JP Morgan, Fomento Paraná e apoio da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), fundo garantidor vinculado ao Banco Mundial.

Segundo Joan Tapia, o JP Morgan tem conhecimento dos projetos do Paraná e tem recebido muitas boas notícias do Estado. Ele destacou o caso da Klabin, que investe R$ 9,1 bilhões no Paraná. Segundo ele, o banco quer apoiar iniciativas que tenham como foco a sustentabilidade e o desenvolvimento social.

AGENDA – Antes da reunião com executivos do JP Morgan, o governador teve encontro com o diplomata brasileiro Philip Gough, ministro conselheiro da Missão Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

Ratinho Junior também se reuniu com o embaixador Mauro Vieira, ex-ministro de Relações Exteriores e representante permanente do Brasil junto à ONU. Eles falaram sobre os dois eventos que terão a participação do Paraná.

Vieira destacou a importância política das conferências que ocorrem nesta semana e disse que o encontro para tratar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) está entre os três mais importantes das Nações Unidas, ao lado Assembleia Geral da entidade.

MISSÃO – Ratinho Junior lidera uma missão do Paraná que cumpre uma extensa agenda em Nova York. A convite da World Family Organization (WFO) o Estado vai apresentar os avanços na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nesta segunda. Na terça (16), o governador participa do Fórum das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (High-Level Political Forum).

Na quarta-feira acontece a terceira edição do Paraná Day, a primeira internacional. O encontro empresarial será na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, também em Nova York, e tem parceria do Banco do Brasil.

A agenda segue no dia 18, com reunião no escritório da Microsoft. O compromisso tem como objetivo ampliar as discussões em torno de tecnologias voltadas a administração pública. Os últimos compromissos da missão paranaenses serão visitas técnicas à polícia de Nova York para troca de experiências na área de segurança.