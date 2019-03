Joias da base do São Paulo têm o maior teste na equipe

São Paulo – Destaques do São Paulo na vitória por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal do Paulistão 2019, as joias da base tricolor terão nesta noite o maior teste como profissional, no jogo de volta com o Ituano, às 19h15, em Itu.

Sem os veteranos Nenê e Hernandes, vetados pelo departamento médico, Arboleda, com a seleção equatoriana, e Gonzalo Carneiro, lesionado, os jovens Luan, Liziero, Igor Gomes e Antony, todos revelados em Cotia, destacaram-se na vitória do último domingo e devem ser mantidos na equipe para o jogo desta noite, pois Vagner Mancini segue com os mesmos desfalques do fim de semana.

Assim, a possível escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero e Igor Gomes; Antony, Everton (Everton Felipe) e Pablo.

Pelo resultado no jogo de ida, o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. Já o time de Itu tem que vencer ao menos por um gol de diferença, para levar a decisão da vaga aos pênaltis.