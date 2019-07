Jogos devem envolver mais de 200 mil pessoas

Curitiba – Os Jogos de Aventura e Natureza, iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência, vão ocorrer de agosto a dezembro em vários municípios do Paraná. São 29 modalidades esportivas e as disputas serão em 26 municípios paranaenses. Durante cinco meses haverá uma série de competições que ajudarão a estimular práticas esportivas, além de evidenciar as belezas do Estado, atrair turistas e movimentar a economia de diversas regiões.

As cinco etapas da competição devem reunir 200 mil pessoas, entre, dirigentes de federações esportivas e a comunidade que acompanhará as disputas. As competições começam em agosto no litoral.

“O objetivo dos jogos é fazer com que o esporte seja uma ferramenta para divulgar as riquezas naturais do Paraná, estimular os paranaenses a conhecerem as atrações, chamar turistas brasileiros e estrangeiros”, afirmou o governador Ratinho Junior durante o lançamento oficial.

Calendário

O litoral paranaense vai sediar a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza de 10 a 19 de agosto. Os Jogos se dividem em três categorias: competição, apresentação e participação.

Durante o evento, os moradores também poderão participar nas clínicas que serão disponibilizadas em diversas modalidades. Para quem pretende só assistir, serão feitas apresentações de paraquedismo, balonismo, parapente e wakeboard.

A região oeste recebe a segunda etapa, de 7 a 15 de setembro, com as competições em Guaíra e Entre Rios do Oeste. A terceira etapa, de 28 de setembro a 6 de outubro, será em Santa Helena e Foz do Iguaçu.

Depois disso, os jogos voltam para o litoral para a quarta fase, de 19 a 27 de outubro. O programa de competições será fechado em dezembro, na região conhecida como Angra Doce, no Norte Pioneiro, de 23 de novembro a 1º de dezembro.

Municípios lindeiros

Na região dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, serão envolvidos nos jogos Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa.