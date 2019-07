Jogos Abertos: Fase Regional segue fim de semana

Guaraniaçu – Os competidores retornam a Guaraniaçu de 12 a 14 de julho para disputar as fases eliminatórias em busca do ouro e da vaga na fase final dos Japs – Divisão B, que será de 23 a 29 de agosto em Ivaiporã.

Essa é a primeira vez que a cidade sedia a competição que neste ano chega à sua 62ª edição e é considerado um dos maiores eventos esportivos do País.

Entre sexta e domingo foram realizadas 82 partidas nas modalidades de basquete, bocha, futebol de campo, futsal e voleibol, envolvendo aproximadamente mil atletas de 21 cidades das regiões oeste e sudoeste do Paraná, que deram o melhor de si para bem representar seus municípios.

“Eu estava conversando com o pessoal de lanchonetes, panificadora, farmácia, loja de esportes… todos estão contentes porque é gente que vem de fora. Nós aumentamos a população do Centro em praticamente 20%”, relata o prefeito Osmário Portela.

Além de basquete, futebol de campo, futsal e voleibol, na segunda etapa serão realizadas as disputas do bolão e handebol.

Ouro fica em casa

O primeiro ouro da fase regional dos Japs disputados em Guaraniaçu ficou em casa. A equipe do bocha de Guaraniaçu venceu a vizinha Campo Bonito na final, garantindo o bicampeonato na etapa regional e sua vaga na fase final da Divisão B, que ocorre em Ivaiporã de 23 a 29 de agosto.

Segundo o atleta José Mauro Racoski, o objetivo da equipe na fase final da Divisão B dos Jogos Abertos é ficar entre os três primeiros colocados e subir para Divisão A. “Nossa equipe é favorita para ser campeã da [Divisão] B”, relata.

O dirigente destaca ainda que todos os atletas que fazem parte da equipe de Guaraniaçu são federados e há dois anos vêm representando o Município em diferentes competições, mostrando excelentes resultados.

Bronze

Na disputa do terceiro lugar da fase regional dos Japs, o time de Três Barras do Paraná também não teve dificuldades para derrotar Ramilândia e levar para casa o bronze da modalidade. Na disputa em trio, o resultado final foi de 12 a 0 e no confronto em dupla terminou com o placar de 12 a 4.