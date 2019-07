Investimentos de quase R$ 50 mi para o interior

Os investimentos que a administração municipal vêm fazendo no interior, colocando o campo entre as prioridades da gestão, ganharam destaque ontem na abertura do Show Pecuário 2019, evento que continua até sexta-feira (23) no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

Ao agradecer o trabalho do prefeito Leonaldo Paranhos, o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, garantiu que “nunca a prefeitura teve R$ 70 milhões de recursos investidos de contrapartida nesta área [são mais de R$ 44,5 milhões nos últimos dois anos, chegando à casa de R$ 70 milhões com as contrapartidas de convênios com a Itaipu Binacional]. Isso é algo que nós temos que reconhecer, pois, quando é preciso criticar, criticamos, mas quando é hora de agradecer, precisamos ser justos e reconhecer o grande trabalho que vem sendo feito”.

O discurso de Paulo Orso complementou a fala do presidente da Fundetec, Alcione Tadeu Gomes, que enumerou os investimentos que o Município vem fazendo no interior desde janeiro de 2017: já são mais de R$ 10 milhões somente em equipamentos e maquinários para uso no campo e pelo menos 100km de recuperação de estradas com cascalhamento e adequação, 50km de pavimentação poliédrica e, agora, a licitação de mais 25km de asfalto, isso sem contar as melhorias em escolas, unidades de saúde e demais ações voltadas ao bem-estar das famílias. “É um desafio gigante, mas se não pensarmos em começar, jamais avançaremos, pois temos mais de 3,4 mil quilômetros de estradas rurais que precisam de melhorias permanentes”.

Show Pecuário

O Show Pecuário foi aberto com um café da manhã e à tarde recebeu a visita do governador Ratinho Junior.

Além da feira, dos expositores, da indústria, do comércio e da prestação de serviços, reúne animais bovinos de leite e corte, ovinos para leilões, julgamentos e balcão permanente de negócios; palestras, workshops e reuniões ao longo dos quatro dias da feira. A grande novidade desta edição é a Vertical Agritech, evento promovido pelo Sebrae voltado às startups.