Internacional vence o São Paulo e segue no G-6 da Série A

Colorado invicto no Beira-Rio! Na noite deste sábado (7), o Internacional recebeu o São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão, e fez valer o mando de campo mais uma vez para bater o Tricolor por 1 a 0. Rafael Sobis, de pênalti, anotou o gol do triunfo gaúcho.

Com o resultado, o Inter chegou aos 30 pontos e se manteve dentro do G-6. Já a equipe paulista tem 31 e ocupa a quarta colocação. Confira a tabela do Brasileirão!

O jogo

O duelo era em Porto Alegre, mas foram os paulistas que começaram em cima. Logo aos cinco, Raniel aproveitou uma sobra na entrada da área, fez o giro e bateu forte para boa defesa de Marcelo Lomba. Na sequência, Everton fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a chegada de Tchê Tchê, que soltou o pé, mas mandou por cima da meta gaúcha. Aos poucos, o jogo mudou de cenário e o Inter passou a criar mais no ataque. Nonato, aos 20, teve a primeira chance do time da casa. Na marca dos 29, o camisa 33 do Colorado apareceu mais uma vez após cruzamento de Patrick. Ainda no campo ofensivo, o Internacional chegou pelos pés de Rafael Sobis, mas Tiago Volpi salvou o Tricolor. Minutos antes do intervalo, depois de bola alçada na área, Hudson na tentativa de afastar o perigo quase mandou contra o próprio gol.

Na etapa complementar, foi o Inter que assustou primeiro. Aos três, Rafael Sobis recebeu passe de Nonato, limpou a marcação e bateu para fora. Querendo a vitória em casa, os gaúchos continuaram pressionando. Guilherme Parede colocou a bola na área, Wellington Silva testou firme e viu Tiago Volpi fazer um milagre para evitar o gol, aos 15. O São Paulo respondeu dois minutos depois com Gabriel Sara, mas foi só. O Colorado manteve o controle do jogo e, aos 29, a arbitragem assinalou pênalti para o time da casa. Rafael Sobis cobrou com segurança para garantir a vitória gaúcha no Beira-Rio: 1 a 0.