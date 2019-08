Internacional e Santos triunfam na rodada do Brasileirão de Aspirantes

A bola rolou nesta quinta-feira (15) para a quarta rodada da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes. Destaque para Internacional e Santos, que venceram os duelos sobre Figueirense e Vitória, respectivamente. Nos outros dois confrontos, empates sem gols entre Bahia x Grêmio e Avaí x Goiás.

Confira como está a classificação do Brasileirão de Aspirantes!

Grupo C

Avaí 0 x 0 Goiás

Na Ressacada, em Florianópolis (SC), o equilíbrio prevaleceu entre Avaí e Goiás, que terminaram empatados em 0 a 0. Com a igualdade, as equipes não mudaram de posições no Grupo C: o Esmeraldino é o terceiro colocado, agora com quatro pontos. Já o Leão aparece em quarto, com dois somados.

Bahia 0 x 0 Grêmio

Outro duelo equilibrado foi entre Bahia e Grêmio, em Salvador (BA). No fim, nada de bola na rede no estádio Pituaçu. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho segue líder absoluto do Grupo C, somando agora 10 pontos. O Tricolor Baiano vem logo atrás, na vice-liderança, com cinco pontos.

Grupo D

Internacional 2 x 1 Figueirense

Vira-vira do Colorado em Porto Alegre (RS). Em jogo disputado no Sesc Campestre, o Internacional bateu, de virada, o Figueirense por 2 a 1. O primeiro gol da partida saiu logo aos 38 segundos de jogo, quando Yuri Mamute recebeu na entrada da área e chutou no cantinho. Mas, na etapa final, o time da casa correu atrás do prejuízo e conseguiu a virada. O empate veio aos 19 minutos, em bela cobrança de falta de Da Silva. Mais tarde, aos 32, Pedro Ramos saiu cara a cara com o goleiro Eduardo e sacramentou o triunfo do Inter.

Com o resultado, a equipe do Rio Grande do Sul assumiu a liderança do Grupo D, somando agora oito pontos. O Figueira, por outro lado, aparece na lanterna da chave, com três somados.

Santos 1 x 0 Vitória

O Peixe segue vivo no Brasileirão de Aspirantes. No Ulrico Mursa, em Santos (SP), o Alvinegro bateu o Vitória por 1 a 0, com gol de Alexandre aos dez minutos da etapa inicial. O triunfo deixa o Santos na terceira colocação do Grupo D, com quatro somados, a quatro pontos do líder Internacional. Já o Rubro-Negro perdeu a primeira colocação, aparecendo agora na vice-liderança, com sete somados.

Fonte: CBF